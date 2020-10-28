Украинская певица Тина Кароль поразила откровенным образом на новых снимках

Знаменитая красотка разместила новые фото со своего недавнего выступления. Для выхода на сцену знаменитость оделась в черное черное платье с вырезами на животе и под грудью певицы. Кроме платья, на Тине длинная юбка, а на руках – роскошные перчатки до локтя, пишет Politeka.

На одном кадре знаменитость сидит на стуле. Кароль широко расставила ноги, за ней видны девушка и парень из подтанцовки.

Многочисленные фанаты знаменитости активно отреагировали на новый образ своей любимицы, искупав ее в лайках и хвалебных комментариях.

"Наша королева льда😍 Восторг! Особенно слышать и было видеть вживую 😍😍 Маалыыышкааа наша💝 как я горжусь тобой Богиня в деле👑 Самая талантливая девочка ❤️горжусь❤️ Нереальная😍. Смотришь на фото и окунаешься в эту атмосферу😍🤤 БАгиня😍 Беззаперечна гордість України Лорак та лобода кусають лікті на чужині - впевнена у цьому", – написали они.

Ранее мы писали, что Тина Кароль в роскошном наряде с оригинальными вырезами показала, как зажигает на сцене Студии "Квартал 95". На новых фото артистка запечатлена на сцене во время выступления. Для своего номера Кароль выбрала весьма оригинальное черное платье, стоимость которого по сообщениям составляет 50 тысяч гривен. Его верх украшен многочисленными фигурными вырезами под грудью и на животе, которые добавляют наряду нотку пикантности, подчеркивая пышную грудь певицы, которую та не стала прятать в лифчик. Дополняют наряд элегантная юбка в пол и высокие кожаные перчатки.

Напомним, шальная Тина Кароль потерлась сладкими местами и устроила "пожар" на лестнице: "Несите огнетушитель!".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся, на «Танцях з зірками» выдали интригу: «Жду Даника».

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу".