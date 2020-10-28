Софія Ротару через карантин втратила багато грошей

Як пише Politeka.net, про це повідомили на одному з новинних каналів в Instagram.

Як розповів концертний директор Ротару Сергій Лавров, через скасування концертів Ротару недоотримала мільйони рублів. Зараз співачка знаходиться в Києві, що обмежує її можливості по пересуванню. Наприклад, нещодавно вона не змогла погодитися на корпоратив в Новосибірську, тому що просто не змогла б туди долетіти.

Лавров зазначив, що 73-річна співачка скучила за гастролями. Та й колектив потрібно годувати, а зараз такої можливості немає. Відзначається, що при найскромніших підрахунках на місяць артистка втрачає по 14 мільйонів рублів.

У коментарях до посту росіяни залишили масу злих відгуків.

"Нам її пожаліти? Нехай своєю "рідною Україною" гастролює! Вони ж тепер Європа, може зганяти на концерти до Франції, Італії - її там зачекалися вже", "нехай поживуть як всі інші, на 12 тис! Або на пенсію 7200!", "Збідніла, що харя зараз трісне", "в її віці бабульки сидять вдома і в'яжуть шкарпетки. Чому б їй не зайнятися!", "Відразу обличчя змінилося. А люди все життя без грошей", " може її ще пожаліти. А то бідує", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що рідкісне фото Софії Ротару з маленьким сином переполошило мережу: "Чудова мама".

Як повідомляла Politeka, нестаріюча Ротару показала рідкісне спільне фото з чоловіком: "тут вони молоді і щасливі".

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