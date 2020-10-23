Це розділило життя співачки на "до" і "після"

У мережі згадали про самий чорний день у житті відомої виконавиці Софії Ротару

Як пише Politeka.net, пост про це з'явився на одній з фан-сторінок зірки. Шанувальники опублікували архівний знімок чоловіка Софії Ротару, українського музиканта Анатолія Євдокименка, який помер на початку 2000-х.

"18 років тому не стало чоловіка Софії Михайлівни - Народного Артиста України Анатолія Євдокименка. Світла пам'ять і вічна любов», - підписали знімок автори каналу.

Як відомо, Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року після трьох інсультів. Чоловікові було всього лише 60 років. Для Ротару смерть коханого чоловіка стала великим ударом, адже вони були не просто подружжям, а творчим дуетом. Разом вони прожили 34 роки.

Як зізнавалася сама Ротару в інтерв'ю, після смерті Анатолія вона була в затяжній депресії. Жінка хотіла стати відлюдницею і навіть піти жити в монастир. Співачка цілими днями плакала і навіть не збиралася повертатися на сцену. До життя її повернув син, який змусив матір повернутися на сцену.

До речі, за 18 років Ротару так і не завела нових відносин, адже вважає, що не зможе відчувати до чоловіка таких же почуттів, як відчувала до Анатолія. Хоча співачці приписували романи з іншими чоловіками.

Нагадаємо, що рідкісне фото Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнуло мережу: «коли велика сім'я...».

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