Єдиний чоловік у житті народної улюблениці Софії Ротару пішов з життя 23 жовтня 2002 року

Як повідомляє Politeka.net, з тих пір минуло 18 років, але близькі Анатолія Євдокименка щороку згадують коханого чоловіка, тата і дідуся теплими словами.

У п'ятницю, в 18-у річницю смерті чоловіка Анатолія Євдокименка знову побачили поруч зі співачкою. Софія Ротару опублікувала в своєму Instagram стару спільну фотографію з покійним чоловіком.

Ротару залишила зворушливий підпис до знімка, а також поставила маленьке червоне сердечко в кутку фотографії. Тут вони молоді і щасливі.



"Є вічна любов", - написано в підписі до фото.

Крім того, син пари Руслан Євдокименко показав архівне фото з татом і вшанував пам'ять близької людини теплими словами.

На старому і трохи пожовклому від часу знімку зображений ще молодий Анатолій Євдокименко і його маленький син Руслан. Схоже, сімейний кадр був зроблений під час риболовлі – улюбленій розвазі багатьох чоловіків в СРСР.

"Важко повірити, що тебе немає з нами вже 18 років... пам'ятаю і люблю🙏 🏼", - підписав Руслан фото.

На момент смерті Анатолію Євдокименку було всього 60 років. Життя чоловіка забрав інсульт, з яким не впорався організм керівника ансамблю "Червона рута".

Користувачі мережі висловлюють свою підтримку Ротару, а також пишуть зворушливі побажання для співачки.

"Ви приклад молодому поколінню артистів, але старому теж звичайно. Дуже порядна, захоплююся вами", " Вічна любов завжди з Вами, Софія Михайлівна. Ваша сім'я гідна найглибшої поваги. Будьте щасливі!!!🙏 ❤ ️ ", "Ви справжній приклад ❤️", " як це зворушливо, як же вічна така любов!!!!❤️❤️".

Нагадаємо, що рідкісне фото Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, з'явилося фото Софії Ротару після операції в оточенні медиків.

Також Politeka писала, що фото Софії Ротару з маленьким сином переполошило мережу.