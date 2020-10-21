Артур Пирожков поділився зворушливим фото з дружиною після її дня народження, а сама красуня розповіла, чим він її порадував

Як пише Politeka.net, знаменитий російський шоумен Олександр Ревва, відомий під своїм сценічним ім'ям Артур Пирожков, поділився зворушливим постом, присвяченим минулому дню народження своєї дружини Анжеліки.

"Друзі!!! Спасибі вам за теплі привітання!" ,- написав артист.

Він також поділився новим спільним знімком з дружиною, на якому вони сидять за столиком в кафе в простому повсякденному одязі.

У свою чергу, Анжеліка Ревва також подякувала всім за привітання в своєму Instagram. Вона поділилася своїм дитячим чорно-білим фото і розповіла, що після святкування прокинулася найщасливішою людиною.

"Чоловік мій вчора, таке накоїв... влаштував мені день народження мрії.. я не можу вам розповісти.. отримаю, але хочу все вивалити, ледве тримаюся", - додала вона.

Її передплатники активно коментують пост.

"Анжеліка, будьте щасливі! Ви красуня! Гідні найкращих подарунків. Ще раз з днем народження!", "З Днем Народження ще раз!! Найкрасивіша Анжеліка!", "Ні вже, давай розповідай про сюрприз", "не треба вивалювати боюся від заздрості лопнути", "Анжеліка, ви така красива на цій фотографії найкраща!!!!! Обожнюю вас!",- пишуть люди.

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