Российский исполнитель и комик Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, похвастался подкачанной фигурой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал утреннее фото, на котором позировал в одних штанах. Он встал в спортивную стойку и напряг спортивное тело. Кроме этого, Ревва широко улыбался, что придало снимку особого шарму.

«На зарядку становись!!! - Папа! Ты опять встал на мою зарядку?)) Доброго утРА и хорошего дня!», - подписал фото Пирожков.

Всего за час пост Пирожкова собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многие поклонники стали сравнивать его с Жан Клодом Ван Даммом.

«Торс накачал, а бицепсухи пярм лопнут скоро», «И все вместе! Запевай!!!: « Жан-Клод Пирожкоооов»!», «Чак Норис сочинский», «Жан Клод вам дам))», «красишься что ли?», «Красивее Жан Клод Вандама)», «Как всегда хорош, паршивец», «Жан Клод Ваня для Дам», «Ванн дам начало», «Не Игорь, но КРУТОЙ», «Жан-Клод Ван Дамм», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что жена Реввы Анжелика оставила под постом мужа забавный коммент: «Си**ки в студию», сопроводив его смайлом со слезами от смеха. Судя по всему, Ревва регулярно доводит свою жену до слез, смеша ее.

Напомним, что жена Артура Пирожкова показала, какой была раньше и заставила себе завидовать: "Муж такое натворил...".

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