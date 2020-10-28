Чоловік Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко) похвалився своїми розвагами

Як пише Politeka.net, нові фото він опублікував у себе в Instagram.

"Тарзан караоке паті завжди проходить в супердружній атмосфері! Наше доблесне журі веселиться разом з усіма", - підписав він кадри.

Розваги Тарзана не залишили байдужими його фоловерів. Знімки активно коментують.

"Даааа... важкий рік видався для всіх. Але життя триває! Чим сидіти і співати під гітару сумні пісні, краще відволіктися і повеселитися в хорошій компанії», «Море позитиву 😍 капелюх», «щось в капелюсі ви мені мушкетера нагадуєте 🤔 😜 якщо ще грим і костюм зі шпагою, "ваще"-агонь», «судячи з фоток, веселіться тільки ви.😬 Це, напевно, на нервовому грунті. Треба заспокоюватися«,» Красунчик який«, " ось молодець Тарзан!!! Завжди позитивний! Завжди посміхається! Так тримати!!! А решта все перемелеться і борошно буде 😉 щастя вам з Наташею», "якщо співати тільки в туалеті", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно про зради Глушка заявила актриса Анастасія Шульженко. У цьому адюльтері Тарзан зізнався. Пізніше модель Анна Мосс заявила про інтимну близькість з Глушко, але поліграф не підтвердив її слів.

Потім до їх них приєдналася і актриса і тренер з постановки мови Ксенія Чернова заявивши, що у неї були інтимні стосунки з Тарзаном. За словами Чернової, вона зустрічалася з Тарзаном 5-7 разів протягом півтора років.

Нагадаємо, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто: "очманіти, Сергію, ти так можеш?".

Як повідомляла Politeka, чергова коханка Тарзана вирішила не мовчати і показала пристрасне листування: «готуй свій апарат».

Також Politeka писала, що Королева згадала 90-ті після скандалу з коханкою Тарзана, вразивши зовнішнім виглядом: "За гнилий базар...".