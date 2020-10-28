Муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) похвастался своими развлечениями

Как пишет Politeka.net, новые фото он опубликовал у себя в Инстаграм.

«Тарзан караоке пати всегда проходит в супердружественной атмосфере! Наше доблестное жюри веселится вместе со всеми», - подписал он кадры.

Развлечения Тарзана не оставили равнодушными его фолловеров. Снимки активно комментируют.

«Даааа... трудный год выдался для всех. Но жизнь продолжается! Чем сидеть и петь под гитару грустные песни, лучше отвлечься и повеселиться в хорошей компании», «Море позитива 😍 Шляпа», «Что-то в шляпе вы мне мушкетёра напоминаете🤔😜 Если ещё грим и костюм со шпагой, "ваще" – агонь», «Судя по фоткам, веселитесь только Вы.😬 Это, наверно, на нервной почве. Надо успокаиваться», «Красавчик какой», «Вот молодец Тарзан!!! Всегда позитивный! Всегда улыбается! Так держать!!! А остальное все перемелется и мука будет 😉 счастья вам с Наташей», «Если петь только в туалете», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно об изменах Глушко заявила актриса Анастасия Шульженко. В этом адюльтере Тарзан признался. Позже модель Анна Мосс заявила об интимной близости с Глушко, но полиграф не подтвердил ее слов.

Затем к их ним присоединилась и актриса и тренер по постановке речи Ксения Чернова заявив, что у нее были интимные отношения с Тарзаном. По словам Черновой, она встречалась с Тарзаном 5-7 раз в течение полутора лет.

Напомним, что потрепанный скандалами Тарзан поразил забавами на капоте авто: "Обалдеть, Сережа, ты так можешь?".

Как сообщала Politeka, очередная любовница Тарзана решила не молчать и показала страстную переписку: «Готовь свой аппарат».

Также Politeka писала, что Королева вспомнила 90-е после скандала с любовницей Тарзана, поразив внешним видом: "За гнилой базар...".