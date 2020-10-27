Скандал вокруг 50-летнего стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, разгорается с новой силой

Как передает Politeka.net, еще одна малоизвестная актриса заявила, что имела тайную связь с артистом. 42-летняя Ксения Чернова, которая является тренером по технике речи, призналась в этом в эфире шоу "На самом деле".

По словам Черновой, она встречалась со стриптизером на протяжении полугода, но их встречи не были регулярными. Актриса отметила, что всего им удалось встретиться раз пять.

Встреча со звездой произошла за кулисами спектакля «Казанова» в 2018 году, в котором играл Тарзан. Чернова предложила ему помощь с уроками по технике речи, так как Глушко сильно отставал от других артистов. Однако их уроки переросли в интим.

В доказательство своих слов Ксения Чернова опубликовала переписку со стриптизером, в которой он прямо намекал на любовные утехи.

«Готовь свой аппарат и разогревай», - написала Сергею женщина, намекая на речь.

«БДСМ сюрприз?», - оживился Тарзан.

«У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи», - добавляет он.

Стоит отметить, что на передаче была также молодая любовница Анастасия Шульженко, которая в штыки восприняла слова актрисы. Она заявила, что пришла на шоу отбелить свою репутацию, а других девушек не понимает.

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