Щоб отримати податкову знижку, потрібно надати докази того, що ви витратили гроші, скільки і коли

Для початку важливо пам'ятати про такий момент: отримати податкову знижку можуть тільки ті українці, які офіційно отримують заробітну плату. ФОП і підприємці не можуть скористатися цією послугою. Про це йдеться в матеріалі news.24tv.ua.



Податкова знижка - це 18% від суми, яку заплатили. Наприклад, якщо за іпотечним кредитом сплачено 100 тисяч гривень, з яких 20 тисяч – це відсотки, тоді рахують 18% від 20 тисяч, і людина отримує 3 600 гривень.

Для часткового повернення коштів слід заповнити онлайн-форму декларації та в окремому розділі заповнити витрати, які були здійснені у разі одного з пунктів з нижче перерахованого списку. При цьому необхідно вказати реквізити для повернення грошей.



Отже, українці можуть отримати податкову знижку за:

іпотеку (повернення не з суми всієї іпотеки, а тільки з тих відсотків, які вже виплачені)

навчання (наприклад, якщо ваша дитина потрапила на платне навчання, частину грошей можна повернути)

благодійність (якщо ви пожертвували гроші на чиєсь лікування, частину коштів можна повернути)

сплату страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення

оплату допоміжних репродуктивних технологій (тим, хто лікує безпліддя)

оплату послуг, що стосуються усиновлення

сплату коштів на будівництво (придбання) доступного житла

суму орендної плати, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи

суму коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива.

сплату коштів на будівництво (придбання) доступного житла

витрати на боротьбу з COVID - 19 в Україні (це, зокрема, витрати на лікарські засоби, дезинфікуючі засоби та антисептики, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих тощо.)

Раніше ми повідомляли, всіх українців, які працюють за кордоном запропонували обкласти податком. З такою ініціативою виступив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Чиновник підкреслив, що український бюджет недораховується величезної суми через те, що заробітчани не декларують свої дохід і висловив упевненість в тому, що трудові мігранти повинні більш активно платити внески в казну.

"З дванадцяти мільярдів доларів США, що надходять в Україну від тих людей, які поїхали працювати за кордон, задекларовано тільки одинадцять мільярдів гривень. Це в тридцять разів менше від загальної суми переказів", - заявив Любченко.

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