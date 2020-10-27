Украинцам напомнили о штрафах, которые применяются в сфере недвижимости
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГНС в Одесской области.
В частности, эти штрафы могут затронуть риелторов, которые вовремя не отправили важные документы в местные контролирующие органы.
Как предупредили в налоговой, риелторы на сегодняшний день обязаны направлять информацию о заключенных соглашениях об аренде недвижимости в контролирующий орган по месту своей регистрации в сроки, которые предусмотрены для подачи налогового расчета.
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Риелторы несут ответственность за эти нарушения, и в противных случаях в отношении них будут применены финансовые санкции.
Если риелтор нарушил сроки подачи данных о заключенных при его посредничестве гражданско-правовых договорах (соглашениях) об аренде недвижимости, то ему придется заплатить 680 грн за каждое такое нарушение.
Эти же нарушения, совершенные специалистами в течение года, влекут за собой штрафы в размере 1360 гривен за каждое.
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Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм. Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.
За управление машиной с уровнем протектора шин ниже дозволенного, предусмотрена денежная санкция в размере 340 грн.
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