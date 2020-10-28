Долар і євро рвонули вгору, Нацбанк протверезив новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс валют сьогодні, 28 жовтня, здивує українців в обмінниках.

Що стосується курсу долара, то він виріс на три копійки до 28,3655 грн/$, якщо порівнювати з попереднім днем (28,33 грн/$).

Американська валюта на міжбанку в продажу виросла на три копійки в порівнянні із закриттям попередньої сесії, до 28,38 грн/$., в покупці-до 28,36 грн/$.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк підвищив по відношенню до гривні на шість копійок до 33,578 грн. На міжбанку європейська валюта у продажу також зросла на шість копійок (33,55 грн).

Таким чином, курс валют від Нацбанку на 28 жовтня виглядає наступним чином:

$1 - 28,36 грн

1 Євро - 33,578 грн.

ЗНО-2021: скасування важливого тесту та нове обмеження, МОН випустило важливий указ

У Міністерстві освіти і науки вирішили, як проходитиме прийом до українських вишів у 2021 році

Указ з оновленими правилами прийому абітурієнтів з'явився на сайті відомства.

Як з'ясувалося, головний період вступу до вузів було вирішено перенести з серпня на липень. Крім того, більшість категорій абітурієнтів зможуть подати документи онлайн.

Для українців, які хочуть вступати на технічні спеціальності, стане доступний вибір: складати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури або тільки з мови. У свою чергу, бажаючі вступити на гуманітарну спеціальність такого вибору будуть позбавлені. Для них обов'язковим залишиться тест з мови та літератури.

Ще одним нововведенням стане обмеження на кількість заяв, які учень зможе подати на контракт: не більше 30. Цього року можна було подавати на контракт стільки заяв, скільки захочеться.

Штрафи за оренду нерухомості, хто з українців у зоні ризику: "1380 грн за кожне порушення"

Українцям нагадали про штрафи, які застосовуються у сфері нерухомості.

Як попередили в податковій, ріелтори на сьогоднішній день зобов'язані направляти інформацію про укладені угоди про оренду нерухомості в контролюючий орган за місцем своєї реєстрації в терміни, які передбачені для подачі податкового розрахунку.

Ріелтори несуть відповідальність за ці порушення, і в противних випадках щодо них будуть застосовані фінансові санкції.

Якщо ріелтор порушив терміни подачі даних про укладені при його посередництві цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, то йому доведеться заплатити 680 грн за кожне таке порушення.

Ці ж порушення, вчинені фахівцями протягом року, тягнуть за собою штрафи в розмірі 1360 гривень за кожне.

У В'єтнамі через тайфун евакуюють понад мільйон людей

У В'єтнамі через сильний тайфун "Молаве" масово евакуюють людей. Цей тайфун вже викликав загибель людей на Філіппінах.

Швидкість вітру, за прогнозами, досягне 165 кілометрів на годину.

"Очікується, що" Молаве " стане найсильнішим і смертоносним штормом, який обрушиться на В'єтнам в цьому році ... і одним з найсерйозніших штормів, які ми бачили за останні роки",-сказав Нгуєн Хай Ань, віце-президент і генеральний секретар в'єтнамського Червоного Хреста.

Раніше на Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб. Влада не виключає збільшення кількості загиблих в результаті стихійного лиха.

Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.

Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.

Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.