Доллар и евро рванули вверх, Нацбанк отрезвил новым курсом валют: что будет с гривной

Курс валют сегодня, 28 октября, удивит украинцев в обменниках.

Что касается курса доллара, то он вырос на три копейки до 28,3655 грн/$, если сравнивать с предыдущим днем (28,33 грн/$).

Американская валюта на межбанке в продаже выросла на три копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 28,38 грн/$., в покупке - до 28,36 грн/$.

Что касается курса евро, то его Национальный банк повысил по отношению к гривне на шесть копеек до 33,578 грн. На межбанке европейская валюта в продаже также выросла на шесть копеек (33,55 грн).

Таким образом, курс валют от Нацбанка на 28 октября выглядит следующим образом:

$1 - 28,36 грн

1 евро - 33,578 грн.

ЗНО-2021: отмена важного теста и новое ограничение, МОН выпустило важный указ

В Министерстве образования и науки решили, как будет проходить прием в украинские вузы в 2021 году

Указ с обновленными правилами приема абитуриентов появился на сайте ведомства.

Как выяснилось, главный период поступления в вузы было решено перенести с августа на июль. Кроме того, большинство категорий абитуриентов смогут подать документы онлайн.

Для украинцев, которые хотят поступать на технические специальности, станет доступен выбор: сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку. В свою очередь, желающие поступить на гуманитарную специальность такого выбора будут лишены. Для них обязательным останется тест по языку и литературе.

Еще одним нововведением станет ограничение на количество заявлений, которые учащийся сможет подать на контракт: не более 30. В этом году можно было подавать на контракт столько заявлений, сколько захочется.

Штрафы за аренду недвижимости, кто из украинцев в зоне риска: "1380 грн за каждое нарушение"

Украинцам напомнили о штрафах, которые применяются в сфере недвижимости.

Как предупредили в налоговой, риелторы на сегодняшний день обязаны направлять информацию о заключенных соглашениях об аренде недвижимости в контролирующий орган по месту своей регистрации в сроки, которые предусмотрены для подачи налогового расчета.

Риелторы несут ответственность за эти нарушения, и в противных случаях в отношении них будут применены финансовые санкции.

Если риелтор нарушил сроки подачи данных о заключенных при его посредничестве гражданско-правовых договорах (соглашениях) об аренде недвижимости, то ему придется заплатить 680 грн за каждое такое нарушение.

Эти же нарушения, совершенные специалистами в течение года, влекут за собой штрафы в размере 1360 гривен за каждое.

Во Вьетнаме из-за тайфуна эвакуируют более миллиона человек

Во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах.

Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.

"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.

Ранее на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.

Напомним, на Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Тааль.

Как сообщала Politeka, профильными экспертами было зафиксировано новое извержение вулкана Этна.

Также Politeka писала, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.