В Министерстве образования и науки решили, как будет проходить прием в украинские вузы в 2021 году
Указ с обновленными правилами приема абитуриентов появился на сайте ведомства, а «Укринформ» разобрал, чем он отличается от аналогичного документа на этот год.
Как выяснилось, главный период поступления в вузы было решено перенести с августа на июль. Кроме того, большинство категорий абитуриентов смогут подать документы онлайн.
Для украинцев, которые хотят поступать на технические специальности, станет доступен выбор: сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку. В свою очередь, желающие поступить на гуманитарную специальность такого выбора будут лишены. Для них обязательным останется тест по языку и литературе.
Еще одним нововведением станет ограничение на количество заявлений, которые учащийся сможет подать на контракт: не более 30. В этом году можно было подавать на контракт столько заявлений, сколько захочется.
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Напомним, ранее сообщалось, что украинцев уже активно готовят к возвращению к очному обучению. Так, киевские школьники по завершению каникул вернутся к очному обучению.
Об этом уже предупредила глава департамента образования КГГА Елена Фиданян.
По ее словам, это произойдет после 29 октября, а на дистанционном режиме обучения останутся лишь семь киевских школ.
Напомним, Минобразования отменило ключевой экзамен ЗНО-2021, детали скандального решения и что теперь будет.
Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение.
Также Politeka писала, что карантин закручивает гайки: учиться в вузах придётся дистанционно.