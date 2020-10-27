В Министерстве образования и науки решили, как будет проходить прием в украинские вузы в 2021 году

Указ с обновленными правилами приема абитуриентов появился на сайте ведомства, а «Укринформ» разобрал, чем он отличается от аналогичного документа на этот год.

Как выяснилось, главный период поступления в вузы было решено перенести с августа на июль. Кроме того, большинство категорий абитуриентов смогут подать документы онлайн.

Для украинцев, которые хотят поступать на технические специальности, станет доступен выбор: сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку. В свою очередь, желающие поступить на гуманитарную специальность такого выбора будут лишены. Для них обязательным останется тест по языку и литературе.

Еще одним нововведением станет ограничение на количество заявлений, которые учащийся сможет подать на контракт: не более 30. В этом году можно было подавать на контракт столько заявлений, сколько захочется.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев уже активно готовят к возвращению к очному обучению. Так, киевские школьники по завершению каникул вернутся к очному обучению.

Об этом уже предупредила глава департамента образования КГГА Елена Фиданян.

По ее словам, это произойдет после 29 октября, а на дистанционном режиме обучения останутся лишь семь киевских школ.

Напомним, Минобразования отменило ключевой экзамен ЗНО-2021, детали скандального решения и что теперь будет.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение.

Также Politeka писала, что карантин закручивает гайки: учиться в вузах придётся дистанционно.