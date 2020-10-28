Курс валют сегодня, 28 октября, удивит украинцев в обменниках

Об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Так, государственный регулятор на официальном портале опубликовал свежий курс валют.

Что касается курса доллара, то он вырос на три копейки до 28,3655 грн/$, если сравнивать с предыдущим днем (28,33 грн/$).

Американская валюта на межбанке в продаже выросла на три копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 28,38 грн/$., в покупке - до 28,36 грн/$.

Что касается курса евро, то его Национальный банк повысил по отношению к гривне на шесть копеек до 33,578 грн. На межбанке европейская валюта в продаже также выросла на шесть копеек (33,55 грн).

Таким образом, курс валют от Нацбанка на 28 октября выглядит следующим образом:

$1 - 28,36 грн

1 евро - 33,578 грн.

Ранее эксперты успокаивали украинцев и уверяли, что после выборов скачков курса доллара ожидать не стоит.

Более того, по завершению избирательной кампании у гривны есть все возможности для укрепления, благодаря чему курс доллара может опуститься до отметки в 28,2 грн/$.

Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют.

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