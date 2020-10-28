Курс валют сегодня, 28 октября, удивит украинцев в обменниках
Об этом информирует пресс-служба Национального банка.
Так, государственный регулятор на официальном портале опубликовал свежий курс валют.
Что касается курса доллара, то он вырос на три копейки до 28,3655 грн/$, если сравнивать с предыдущим днем (28,33 грн/$).
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Американская валюта на межбанке в продаже выросла на три копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 28,38 грн/$., в покупке - до 28,36 грн/$.
Что касается курса евро, то его Национальный банк повысил по отношению к гривне на шесть копеек до 33,578 грн. На межбанке европейская валюта в продаже также выросла на шесть копеек (33,55 грн).
Таким образом, курс валют от Нацбанка на 28 октября выглядит следующим образом:
- $1 - 28,36 грн
- 1 евро - 33,578 грн.
Ранее эксперты успокаивали украинцев и уверяли, что после выборов скачков курса доллара ожидать не стоит.
Более того, по завершению избирательной кампании у гривны есть все возможности для укрепления, благодаря чему курс доллара может опуститься до отметки в 28,2 грн/$.
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