Російський актор Михайло Козаков, який отримав популярність після ролі в "Татових дочках", зараз прикутий до інвалідного візка

Подробиці НП актор розповів в ефір програми "Зірки зійшлися".

За словами актора, трагедія сталася під час підготовки до зйомок фільму, коли він впав з висоти 12 метрів.

Михайло з друзями шукали відповідну локацію, а через якийсь час він зірвався з пожежної драбини з великої висоти.

"Я відволікся на щось і не було страховки. Власне, не встиг схопити ці сходи і все. Найжахливіше, що в той момент, коли моя рука перестала розуміти, що сходів немає в ній, а інша вже відпущена, я подивився просто перед собою і зрозумів, що в 30 см від мене моя сходи. І все. А за три хвилини до цього я поклав вниз арматуру, щоб було легше забиратися. Тобто у тебе два варіанти в голові в цей момент: або ти відштовхуєшся останньою ногою, що стоїть на цих сходах, від неї ж, і це хоч якось має тебе врятувати, або ти падаєш туди ж, на цю арматуру, і вона тебе роздвоює", – з жахом згадував Михайло Козаков, який виконав роль Іллі Полежайкіна в популярному серіалі.

Зірка "Татових дочок" також зізнався, що в момент падіння з великої висоти у нього перед очима "пролетіли кілька років життя".

Але після падіння Михайлу Козакову пощастило, оскільки хребет не постраждав. В результаті втручання лікарів йому встановили 20 болтів і наступні, як мінімум, вісім місяців йому доведеться витратити на відновлення після страшної травми.

Раніше ми розповідали, що Михайло Козаков поламав обидві ноги в результаті НП.

Акторові після того, що сталося в ноги "вмонтували" металеві пластини, за допомогою яких буде проходити інтенсивна реабілітація. Козакову довелося перенести 6-годинну операцію.

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