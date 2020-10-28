Российский актер Михаил Козаков, получивший популярность после роли в "Папиных дочках", сейчас прикован к инвалидной коляске
Подробности ЧП актер рассказал в эфире программы "Звезды сошлись".
По словам актера, трагедия произошла во время подготовки к съемкам фильма, когда он упал с высоты 12 метров.
Михаил с друзьями искали подходящую локацию, а через какое-то время он сорвался с пожарной лестницы с большой высоты.
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"Я отвлекся на что-то и не было страховки. Собственно, не успел схватить эту лестницу и все. Самое ужасное, что в тот момент, когда моя рука перестала понимать, что лестницы нет в ней, а другая уже отпущена, я посмотрел просто перед собой и понял, что в 30 см от меня моя лестница. И все. А за три минуты до этого я положил вниз арматуру, чтобы было легче забираться. То есть у тебя два варианта в голове в этот момент: либо ты отталкиваешься последней ногой, стоящей на этой лестнице, от нее же, и это хоть как-то должно тебя спасти, либо ты падаешь туда же, на эту арматуру, и она тебя раздваивает", – с ужасом вспоминал Михаил Козаков, исполнивший роль Ильи Полежайкина в популярном сериале.
Звезда "Папиных дочек" также признался, что в момент падения с большой высоты у него перед глазами "пролетели несколько лет жизни".
Но после падения Михаилу Козакову повезло, поскольку позвоночник не пострадал. В результате вмешательства врачей ему установили 20 болтов и следующие, как минимум, восемь месяцев ему придется потратить на восстановление после жуткой травмы.
Ранее мы рассказывали, что Михаил Козаков поламал обе ноги в результате ЧП.
Актеру после случившегося в ноги "вмонтировали" металлические пластины, при помощи которых будет проходить интенсивная реабилитация. Козакову пришлось перенести 6-часовую операцию.
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