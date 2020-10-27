Кейт Міддлтон наперед продумала, як вона вчинить у випадку, якщо вони розійдуться з принцом Вільямом

Про це розповів Королівський біограф Роберт Лейслі, пише видання Express.

З принцом Вільямом майбутня герцогиня познайомилася на першому курсі в Сент-Ендрюському університеті, і вони почали зустрічатися через два роки після першої зустрічі.

Пара розлучилася в 2007 році, коли Кейт Міддлтон працювала асистентом в одному з лондонських магазинів. І старший син принцеси Діани, якому тоді було 25 років, не хотів поспішати з одруженням.

Тому у Кейт Міддлтон був "запасний план" на випадок, якщо вони не зіграють з Вільямом пишне весілля.

"Довгостроковою і головною метою Міддлтон було привести принца до вівтаря. Але вона придумала ще й свій незалежний кар'єрний шлях в якості маскування. Ця тактика допомогла б її особистому та публічному іміджу. Існувала ймовірність того, що її можуть знову кинути. І виглядати кинутою вона не хотіла", - запевняє Роберт Лейслі.

Раніше ми розповідали, як Міддлтон порушила правило Єлизавети II.

Так, герцогиня з'явилася на публіці у всьому чорному, порушивши негласний Статут монарха Єлизавети II. Сама ж королева ніколи не надягає одяг темних відтінків на офіційні заходи. Виняток-похорон.

Неясно, чому Кейт Міддлтон порушила протокол. Можливо, справа в тому, що вона не надала значення виступу в форматі онлайн. Однак це все одно можна назвати грубим порушенням правил.

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