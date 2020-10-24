Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол, несмотря на приказ королевы Елизаветы II

Один из любимых образов Кейт на самом деле является одним из самых больших раздражителей для Елизаветы II, так как она не любит костюмы. Королева всегда советует другим монаршим особам следовать ее примеру, приказу и надевать платье или юбку. Королева не любит, когда члены королевской семьи носят брючные костюмы.

Герцоги Кембриджские вышли в свет, чтобы встретиться с финалистами фотопроекта под названием Hold Still, где Кейт снова нарушила королевский дресс-код. Фото с мероприятия были опубликованы в Instagram.

Позже в тот же день они снимались с телеведущей Кейт Гарравей для церемонии вручения награды Pride of Britain Awards в Лондоне.

Кейт была одета в сшитый на заказ синий костюм в паре с синей рубашкой на пуговицах от SMYTHE. Выбор наряда также соответствовал выбору ее мужа принца Уильяма, который также был в синем костюме.

Пользователи сети отнеслись к наряду неоднозначно, одни хвалили его, другие были ошеломлены и недовольны им:

"Выглядит так, будто она работает в местном отделении NatWest. Это не горячий образ, и даже не для нее. Она слишком плоская, скучная... даже со странным вырезом сзади ее пиджака", " Спина странная и нелепая. Необычный промах для герцогини", "Элегантный, стильный образ 👑".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как выросли их дети, редкие кадры

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон ошарашила некоролевской позой на публике, гремит новый скандал