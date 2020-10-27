Відома модель і володарка титулу "Міс Україна" Леоніла Гузь вразила гарячими кадрами без одягу

Красуня поділилася новими спокусливими знімками в стилі ню в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На нових фото Гузь вирішила без сорому показати себе у всій красі. Так, для фотосесії модель позбулася одягу і залишилася позувати з оголеними грудьми. На кадрах вона стоїть до камери в півоберта і прикриває пишні форми рукою.

Образ Леоніли доповнюють розпущене волосся, зачесане назад, і макіяж з акцентом на очі. Її шкіра буквально сяє завдяки хайлайтеру.

Модель позує, млосно дивлячись в камеру, вміло підкреслюючи свої головні достоїнства. Її шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів.

"Без зайвих коментарів", "Богиня!", "Внуча, не розкривай всі козиря...Пам'ятай, ти у бабусі загадка", "мала", "сама досконалість", - пишуть люди.

До цього ми розповідали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є переможницею конкурсу "Міс Україна", похвалилася формами в пікантному вбранні

Так, модель позує в облягаючому платті, яке доповнила шкіряною вставкою. При цьому знаменитість ефектно задерла ногу, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст.

Уточнимо, що образ Гузь доповнила практично невидимим макіяжем і елегантною зачіскою.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в шкіряному вбранні показала, як виглядає ідеал: вид на мільйон.

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь повалилася на сходинки і вразила розмірами декольте: "шикарна лялечка".

Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь без штанів і сорому зухвало розставила ноги перед камерою, показавши зайве.