Партнер Ольги Бузовой по проекту "Ледниковый период" помог ей обрести уверенность

Об этом в интервью журналистам признался лично спортсмен Дмитрий Соловьев, передает ФАН.

После нескольких выпусков телезрители начали подозревать, что певица Ольга Бузова закрутила роман со своим партнером по шоу Дмитрием, поскольку в их номерах можно было увидеть настоящую "искру".

"Это образ любви! Это образ отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно сделать именно эту «химию» на льду. Все, что обсуждается: как я смотрю, как обнимаю — это все образ, который мы вместе с ней создаем. Потому что мы показываем не просто фигурное катание, а хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, а не на то, как мы откатали, запыхались, но при этом между нами совершенно нет никакой «химии». Она должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов", - начал оправдываться спортсмен, с которым на льду выступает Ольга Бузова.

По его словам, он наладил контакт с популярной певицей и они могут даже подшучивать друг над другом.

"У нас есть контакт — в хорошем смысле. Мы нащупали необходимую нить, нам легко и просто. Общаемся, смеемся, можем друг над другом подшутить. И это здорово, когда идет такая работа!", - добавил Дмитрий в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали, Бузова прослезилась во время последнего выступления в шоу "Ледниковый период".

Девушка рассказала, как неспроста выбрала с партнером Дмитрием Соловьевым песню Владимира Преснякова "Там нет меня". Композиция и танец подтолкнули Ольгу к болезненным воспоминаниям о бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове.

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