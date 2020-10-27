Кім Кардашьян в "золотій" сукні показала розкішне святкування свого ювілею в компанії сестер і друзів

Зірка американських реаліті-шоу і успішна підприємниця поділилася Великим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

21 жовтня знаменита красуня відсвяткувала свій 40-й день народження. У новому пості Кім розповіла, що з цієї нагоди влаштувала для своєї сім'ї і друзів незвичайний сюрприз: після тестування на китайський вірус вона організувала їм поїздку на приватний острів, де вони змогли танцювати, кататися на байках, плавати з китами і дивитися кіно на березі.

"40 і відчуваю себе такою смиренною і благословенною. Немає жодного дня, який я приймаю як належне...Я розумію, що для більшості людей це зараз недосяжно, тому такі моменти мені смиренно нагадують про те, наскільки привілейоване моє життя", - написала Кім у своєму пості.

На фото з острова саму іменинницю можна побачити в короткій золотій сукні з білими вставками і глибоким декольте, яке ідеально підкреслило її пишні груди. Розпущене волосся, легкий макіяж і золоті прикраси вдало доповнили її образ.

Шанувальники зірки буквально засипали її пост лайками і компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Кардашьян показала себе на святі.

На фото світська левиця відображена в блискучій коктейльній сукні жовтого кольору, яка щільно обтягнула її видатні груди і стегна. Можна помітити, що Кім не одягла бюстгальтер. На одному зі знімків вона запалила разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю, тримаючи в руках таблички.

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