Две известные светские львицы Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон появились вместе в магазине

Обе красотки в стильных велюровые костюмах были замечены возле прилавков с вредной едой, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что Пэрис и Ким дружат еще до начала съемок о семействе Кардашьян. В то время о темноволосой красотке никто и не слышал, а вот блондинка "в шоколаде" наоборот была очень популярная.

После того как Ким стала известной на весь мир и кумиром миллионов, она призналась, что обязана Пэрис за "раскрутку" имени.

Однако, по слухам, выросшая карьера Кардашьян стала камнем преткновения между ней и Хилтон. Якобы блондинка прекратила общение с подругой из зависти, ведь ее популярность катилась вниз. Однако Пэрис со временем смирилась с таким положением вещей и возобновила общение с Ким.

Теперь обе модели все чаще появляются вдвоем и публикуют соответствующие кадры на своих страницах в сети.

Так, две красотки нарядились в новые велюровые костюмы. Топ светлого цвета на Пэрис приоткрывал виды на ее упругий животик, а серые штаны на Ким - отлично подчеркнули бедра.

Завершили образ двух "львиц" стильные аксессуары, в частности очки.

За час пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только восхищались обеими красотками, но и засыпали Ким Кардашьян поздравлениями с днем рождения, ведь 21 октября она отмечает 40 лет.

"Королевы", - написал один из поклонников.

Напомним, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян запечатлены на подземной стоянке. Судя по всему, они только что вышли из машины и сейчас направляются на некое светское мероприятие.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула шелковые "дыньки" тесным бельем: "Пылкая красотка".

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