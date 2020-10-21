Две известные светские львицы Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон появились вместе в магазине
Обе красотки в стильных велюровые костюмах были замечены возле прилавков с вредной едой, пишет Politeka.net.
Стоит отметить, что Пэрис и Ким дружат еще до начала съемок о семействе Кардашьян. В то время о темноволосой красотке никто и не слышал, а вот блондинка "в шоколаде" наоборот была очень популярная.
После того как Ким стала известной на весь мир и кумиром миллионов, она призналась, что обязана Пэрис за "раскрутку" имени.
Однако, по слухам, выросшая карьера Кардашьян стала камнем преткновения между ней и Хилтон. Якобы блондинка прекратила общение с подругой из зависти, ведь ее популярность катилась вниз. Однако Пэрис со временем смирилась с таким положением вещей и возобновила общение с Ким.
Озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка"
Фреймут на кухне судьи шоу "Мастер Шеф" Хименеса-Браво жестко досталось: "Вызывает изжогу"
"До минус 11": снежное похолодание прорвется в Украину, синоптики назвали дату
Усик удивил реакцией на сенсационное поражение Ломаченко: «Некрасиво быть...»
Теперь обе модели все чаще появляются вдвоем и публикуют соответствующие кадры на своих страницах в сети.
Так, две красотки нарядились в новые велюровые костюмы. Топ светлого цвета на Пэрис приоткрывал виды на ее упругий животик, а серые штаны на Ким - отлично подчеркнули бедра.
Завершили образ двух "львиц" стильные аксессуары, в частности очки.
За час пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.
Пользователи сети не только восхищались обеими красотками, но и засыпали Ким Кардашьян поздравлениями с днем рождения, ведь 21 октября она отмечает 40 лет.
"Королевы", - написал один из поклонников.
Напомним, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян запечатлены на подземной стоянке. Судя по всему, они только что вышли из машины и сейчас направляются на некое светское мероприятие.
Напомним, Ким Кардашьян обтянула шелковые "дыньки" тесным бельем: "Пылкая красотка".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке: самый лучший ракурс.
Также Politeka писала, что аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.