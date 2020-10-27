Меган Маркл жорстко дісталося за слова про людей, у яких є залежність від соцмереж
Так, колишню герцогиню "атакував" британський журналіст Пірс Морган, який раніше дружив з Меган, пише Express.
Раніше Меган Маркл заявляла, що вона була персоною, яка найбільше зазнала цькування в соціальних мережах.
Тоді дружина принца Гаррі брала участь в подкасті і запевняла, що тролінг в мережі був непереборним, і зробив руйнівний вплив на її психічне здоров'я.
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Але нестиковки в словах Меган Маркл знайшов її колишній друг Морган, який заявив, що після весілля з принцом Гаррі вона не з'являлася в соцмережах, оскільки Королівський Статут їй це не дозволяє. А після втечі з палацу вона і зовсім там не з'являлася.
"Вона сказала, що є людиною, яка найбільше зазнала тролінгу в усьому світі. Це неправда, звичайно. Дональд Трамп не погодився б з цим. То вона каже, що онлайн-тролінг не давав їй жити, а тепер сказала, що не була зареєстрована в соціальних мережах протягом багатьох років - ну і що це таке?",- розніс Пірс Морган свою колишню подругу.
Раніше ми розповідали, як Маркл і Гаррі оскандалилися в США.
З гучними звинуваченнями на адресу Меган Маркл і принца Гаррі виступили в Британії так, колишніх герцогів звинуватили в тому, що вони нібито продовжують використовувати королівські титули в своїх особистих цілях.
За словами гендиректора організації Republic Грема Сміта, який виступає за скасування монархії, Маркл і Гаррі користуються своїм статусом в США, незважаючи на втечу з палацу.
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