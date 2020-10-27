Меган Маркл жестко досталось за слова о людях, у которых есть зависимость от соцсетей
Так, бывшую герцогиню "атаковал" британский журналист Пирс Морган, который ранее дружил с Меган, пишет Express.
Ранее Меган Маркл заявляла, что она была персоной, которая больше всех подверглась травли в социальных сетях.
Тогда жена принца Гарри принимала участие в подкасте и уверяла, что троллинг в сети был непреодолимым, и оказал разрушительное влияние на ее психическое здоровье.
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Но нестыковки в словах Меган Маркл нашел ее бывший друг Морган, который заявил, что после свадьбы с принцем Гарри она не появлялась в соцсетях, поскольку королевский устав ей это не позволяет. А после бегства из дворца она и вовсе там не объявлялась.
“Она сказала, что является человеком, наиболее подвергнувшимся троллингу во всем мире. Это неправда, конечно. Дональд Трамп не согласился бы с этим. То она говорит, что онлайн-троллинг не давал ей жить, а теперь сказала, что не была зарегистрирована в социальных сетях в течение многих лет — ну и что это такое?”, - разнес Пирс Морган свою бывшую подругу.
Ранее мы рассказывали, как Маркл и Гарри оскандалились в США.
С громкими обвинениями в адрес Меган Маркл и принца Гарри выступили в Британии Так, бывших герцогов обвинили в том, что они якобы продолжают использовать королевские титулы в своих личных целях.
По словам гендиректора организации Republic Грэма Смита, который выступает за отмену монархии, Маркл и Гарри пользуются своим статусом в США, несмотря на бегство из дворца.
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