Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила відверто поговорити на тему поповнення в зірковій родині

Гучну заяву дівчина зробила в ефір програми"Зірковий шлях".

Христина Горняк, яка після весілля взяла собі прізвище чоловіка, зізналася, що вона не проти поповнення в родині.

Більш того, дружина телеведучого додала, що вони з Володимиром "будуть намагатися" з поповненням в сім'ї.

"Я дуже люблю дітей. Звичайно, будь-яка жінка своїх дітей любить найбільше. Але взагалі я люблю дітей. Тому в принципі я завжди "за", вже як буде, які будуть плани вище. Тому що ми можемо планувати, а як воно буде – не знаємо. Але ми будемо намагатися", - відверто заявила дружина Володимира Остапчука в ефірі програми.

Варто також відзначити, що нещодавно популярний телеведучий Володимир Остапчук запропонував своїм шанувальникам задати йому питання в Instagram, як фанати почали цікавитися, чи не вагітна його дружина Христина. Шоумен відразу віджартувався і опублікував фото Христини у басейна з напоєм в руці.

Раніше ми розповідали, що Володимир Остапчук видав всю правду після розкішного весілля. Так, шоумен вирішив позлити хейтерів і запропонував придумати образливий жарт про нього.

"Чому Остапчук розлучився зі своєю першою дружиною?! - Тому що вона ставилася до нього як до собаки. Вимагала вірності?", "Остапчук коли нап'ється, дзвонить своїй майбутній" «Вова Остапчук, так любить підбухувати, що знайшовши собі товаришу по чарці-відразу одружився!",- відразу ж атакували його користувачі в мережі.

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