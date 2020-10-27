Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила пооткровенничать на тему пополнения в звездной семье
Громкое заявление девушка сделала в эфире программы "Зірковий шлях".
Кристина Горняк, которая после свадьбы взяла себе фамилию мужа, призналась, что она не против пополнения в семье.
Более того, жена телеведущего добавила, что они с Владимиром "будут стараться" с пополнением в семье.
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Бывшая солистка «Серебро» облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…»
Пышногрудая «невеста» Харламова поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…»
"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уже как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – откровенно заявила жена Владимира Остапчука в эфире программы.
Стоит также отметить, что недавно популярный телеведущий Владимир Остапчук предложил своим поклонникам задать ему вопросы в Instagram, как фанаты начали интересоваться, не беременна ли его жена Кристина. Шоумен сразу отшутился и опубликовал фото Кристины у басейна с напитком в руке.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы. Так, шоумен решил позлить хейтеров и предложил придумать обидную шутку о нем.
«-Почему Остапчук развёлся со своей первой женой?! -Потому что она относилась к нему как к собаке. -Требовала верности?», «Остапчук когда напьётся, звонит своей будущей», «Вова Остапчук, так любит подбухивать, что найдя себе собутыльницу - сразу женился!», - сразу же атаковали его пользователи в сети.
Напомним, новая жена Остапчука решилась на публичное противостояние с его бывшей супругой
Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука резко обратилась к украинцам после роскошной свадьбы с Сердючкой
Также Politeka писала, что новая жена Остапчука сделала признание о детях, мать которых бросил ведущий