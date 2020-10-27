Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила пооткровенничать на тему пополнения в звездной семье

Громкое заявление девушка сделала в эфире программы "Зірковий шлях".

Кристина Горняк, которая после свадьбы взяла себе фамилию мужа, призналась, что она не против пополнения в семье.

Более того, жена телеведущего добавила, что они с Владимиром "будут стараться" с пополнением в семье.

"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уже как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – откровенно заявила жена Владимира Остапчука в эфире программы.

Стоит также отметить, что недавно популярный телеведущий Владимир Остапчук предложил своим поклонникам задать ему вопросы в Instagram, как фанаты начали интересоваться, не беременна ли его жена Кристина. Шоумен сразу отшутился и опубликовал фото Кристины у басейна с напитком в руке.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы. Так, шоумен решил позлить хейтеров и предложил придумать обидную шутку о нем.

«-Почему Остапчук развёлся со своей первой женой?! -Потому что она относилась к нему как к собаке. -Требовала верности?», «Остапчук когда напьётся, звонит своей будущей», «Вова Остапчук, так любит подбухивать, что найдя себе собутыльницу - сразу женился!», - сразу же атаковали его пользователи в сети.

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