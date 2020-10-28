Курс валют сьогодні, 28 жовтня, здивує українців в обмінниках

Про це інформує прес-служба Національного банку.

Так, державний регулятор на офіційному порталі опублікував свіжий курс валют.

Що стосується курсу долара, то він виріс на три копійки до 28,3655 грн/$, якщо порівнювати з попереднім днем (28,33 грн/$).

Американська валюта на міжбанку у продажу зросла на три копійки порівняно із закриттям попередньої сесії, до 28,38 грн/$., в покупці-до 28,36 грн/$.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк підвищив по відношенню до гривні на шість копійок до 33,578 грн. На міжбанку європейська валюта у продажу також зросла на шість копійок (33,55 грн).

Таким чином, курс валют від Нацбанку на 28 жовтня виглядає наступним чином:

$1 - 28,36 грн

1 Євро - 33,578 грн.

Раніше експерти заспокоювали українців і запевняли, що після виборів стрибків курсу долара очікувати не варто.

Більш того, по завершенню виборчої кампанії у гривні є всі можливості для зміцнення, завдяки чому курс долара може опуститися до позначки в 28,2 грн/$.

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