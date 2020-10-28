Курс валют сьогодні, 28 жовтня, здивує українців в обмінниках

Про це інформує прес-служба Національного банку.

Так, державний регулятор на офіційному порталі опублікував свіжий курс валют.

обмін валют, курс валют, обмінник, долари

Що стосується курсу долара, то він виріс на три копійки до 28,3655 грн/$, якщо порівнювати з попереднім днем (28,33 грн/$).

Популярні новини зараз

Сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна та Алли Пугачової: "Життя зіпсували одним махом"

Пишногруда "наречена" Харламова показала, як її ощасливили на дивані: "Зйомка пішла не за планом»

Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."

Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
Показати ще

Американська валюта на міжбанку у продажу зросла на три копійки порівняно із закриттям попередньої сесії, до 28,38 грн/$., в покупці-до 28,36 грн/$. 

Що стосується курсу євро, то його Національний банк підвищив по відношенню до гривні на шість копійок до 33,578 грн. На міжбанку європейська валюта у продажу також зросла на шість копійок (33,55 грн).

Таким чином, курс валют від Нацбанку на 28 жовтня виглядає наступним чином:

  • $1 - 28,36 грн
  • 1 Євро - 33,578 грн.

Раніше експерти заспокоювали українців і запевняли, що після виборів стрибків курсу долара очікувати не варто.

Більш того, по завершенню виборчої кампанії у гривні є всі можливості для зміцнення, завдяки чому курс долара може опуститися до позначки в 28,2 грн/$.

Нагадавши, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют.

Як Politeka писала, Курс валют в Україні різко зміниться, Нацбанк не пощадив гривню

Також Politeka повідомляла, що долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею.