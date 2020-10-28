Тепла і сонячна погода продовжить радувати українців

Про це інформує прес-служба Укргідрометеоцентру.

Як запевняють авторитетні синоптики, сьогодні, 28 жовтня, у всіх українських регіонах буде сонячно і без опадів.

Найспекотніше буде на півдні і в Криму, де температура повітря вдень прогріється до +19, а вночі буде +7..+ 11 градусів.

У східних регіонах буде Місцями хмарно, температура вдень від +13 до +16 градусів, а вночі похолодає до + 4..+ 6 градусів.

Схожа погода буде в північних і західних областях України, а найбільше вночі "замерзнуть" жителі Чернівецької області, де стовпчики термометрів опустяться до +3 градусів.

Що стосується Києва, то сьогодні, 28 жовтня, в столиці буде тепла погода до 15 градусів, а вночі температура опуститься до +9 градусів.

Про сонячну погоду сьогодні вже попереджала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в Україні буде сухо і тепло завдяки потужному антициклону. У більшості областей України протягом дня очікується + 13 +18 градусів, на півдні до + 20 градусів.

Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Погода в Києві 28 жовтня буде теплою і без дощів. Температура повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вже завтра, 29 жовтня, в Україну повернуться опади.

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