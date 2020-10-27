Популярна українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими фото у своєму Instagram.
На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.
Доповнюють образ красуні модний чокер з сяючими кристалами і яскравий макіяж. Завдяки поряд співачки і червоному підсвічуванню всі фото виглядають дуже томними і загадковими.
Орбакайте викликала фурор виходом з трьома дітьми, Пугачовій на радість: "Молодець Христиночка»
"Повноцінна сім'я": син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташу
Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
Новий курс валют, урізання виплат і потужний вибух в Азовському морі - головне за ніч
"Анна Борисівна Сосманте!!! Знайомтеся! Моє нове Альтер его. Вона у мене лакшері наркобаронеса", - підписала знімки співачка.
Її шанувальники активно коментують її новий образ.
"Ну шо за шикарна дама?", "Мексиканська Діва", "відмінний образ. Дуже вдалий", "Діта Фон Тіз нервово курить", "Ну яка ж красотаа», "Ось це прям карколомна краса", "Мужики хочуть, баби (теж) заздрять", "а губки та які невинні", "не жінка а кава в ліжку", - пишуть люди.
До цього ми писали, що MARUV похвалилася неймовірною фігурою в "дірявому" купальнику під час ігрищ в джакузі.
Звернемо увагу, що на кадрах MARUV розставила руки, демонструючи фігуру у всій красі на інших знімках співачка вже лежачи в джакузі, посміхаючись на камеру.
Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши в вируючій воді.
Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі і ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.
Також Politeka писала, що MARUV в латексі і прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.