Популярна українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими фото у своєму Instagram.

На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.

Доповнюють образ красуні модний чокер з сяючими кристалами і яскравий макіяж. Завдяки поряд співачки і червоному підсвічуванню всі фото виглядають дуже томними і загадковими.

"Анна Борисівна Сосманте!!! Знайомтеся! Моє нове Альтер его. Вона у мене лакшері наркобаронеса", - підписала знімки співачка.

Її шанувальники активно коментують її новий образ.

"Ну шо за шикарна дама?", "Мексиканська Діва", "відмінний образ. Дуже вдалий", "Діта Фон Тіз нервово курить", "Ну яка ж красотаа», "Ось це прям карколомна краса", "Мужики хочуть, баби (теж) заздрять", "а губки та які невинні", "не жінка а кава в ліжку", - пишуть люди.

До цього ми писали, що MARUV похвалилася неймовірною фігурою в "дірявому" купальнику під час ігрищ в джакузі.

Звернемо увагу, що на кадрах MARUV розставила руки, демонструючи фігуру у всій красі на інших знімках співачка вже лежачи в джакузі, посміхаючись на камеру.

Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши в вируючій воді.

Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі і ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.

Також Politeka писала, що MARUV в латексі і прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.