Зірка Playboy Памела Андерсон показала свої кулінарні навички на кухні
Відповідний ролик був опублікований в Instagram- акаунті популярної актриси і моделі.
Так, відома модель Памела Андерсон постала перед шанувальниками в спокусливій мереживній білизні і показала, як потрібно "справлятися" з духовною на кухні.
Щоб додати фотосесії "перчинки", легенда Playboy спокусливо згиналася в кадрі, позуючи фотографу в найрізноманітніших позах.
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"Чуттєвий веган. Ніхто не ідеальний", - підписала Памела Андерсон спекотне відео у своєму особистому мікроблозі.
Варто відзначити, що за одну годину шанувальники подивилися майже 25 тисяч разів ефектне відео від легенди журналу Playboy.
"Добре виглядаєте", "Ніхто не робить це краще за тебе", - написали віддані фанати в коментарях під відеороликом.
Варто нагадати, що спокуслива Памела Андерсон досить часто радує шанувальників спогадами зі своєї бурхливої молодості.
Не так давно Памела Андерсон, яка в цьому році відсвяткувала 53-річчя, опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши свої груди назовні.
На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в сторону, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.
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