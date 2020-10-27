Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив кардинальними змінами в зовнішньому вигляді

Відповідне фото шоумен опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, гуморист Юрій Ткач вирішив змінити образ, для чого вибрав строгий в клітинку костюм.

Для доповнення образу зірка "Квартал 95" вибрав білу футболку без будь-яких принтів і кросівки такого ж кольору.

"Як вам костюмчик?",- підписав Юрій Ткач фотографію, на якій він єхидно посміхається.

Шанувальникам припав до душі новий образ популярного шоумена, через що вони засипали його захопленими коментарями.

"Красиво", "крутий", "відмінно сидить", "Супер", "вогонь", " те що треба. Красава, смужка вертикаль", "Костюм прекрасний", "хоч живіт не стирчить", "відмінно, беріть", "вам йде", "Юра супер стильно і шикарно", "Юрій, ви в різному одязі шикарний", "шикарний вигляд", " Супер, стильно. Юра ви схудли? Але просто красень", "та просто красень", - написали вони під знімком Ткача.

До цього ми розповідали, що український гуморист Юрій Ткач з "Кварталу 95" вразив шанувальників витівкою на сцені

"Той момент, коли палиться не можна, а сил триматися вже немає", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Ткач в образі поліцейського "під шофе" намагається сказати, чого він хоче. Інша зірка "Кварталу" Євген Кошовий, дивлячись на це все, явно не стримувався.

Нагадавши, переодягнені Влад Яма і Юрій Ткач переплюнули Могилевську, змусивши публіку ридати

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