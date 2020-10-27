Хто з українців порушує закон

Українці зізналися, як вони отримують зарплату за виконану роботу

Про це пише РБК, посилаючись на дані опитування Центру Разумкова.

Так, в поточному році більшість українців отримували офіційну "білу зарплату".

За результатами опитування, 36% опитаних українці всю зарплату або її частину отримували неофіційно.

63,7% опитаних в ході соцдослідження респондентів працювали на основі запису в трудовій книжці або письмового договору, на підставі чого вони отримували тільки офіційну заробітну плату.

У той же час 16,4% працювали на основі запису в трудовій книжці або письмового договору, але частину зарплати вони отримували "в конвертах". Майже кожен п'ятий опитаний і зовсім працював на основі "усної домовленості" без офіційного працевлаштування.

У рамках соцдослідження експерти опитали 2017 осіб по всій Україні, за винятком окупованих російськими військами територій.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримувати зарплати навіть після звільнення.

Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.

Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.

Нагадавши, Масштабне підвищення зарплат, від українців вирішили не приховувати

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