Кто из украинцев нарушает закон

Украинцы признались, как они получают зарплату за выполненную работу

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса Центра Разумкова.

Так, в текущем году большинство украинцев получали официальную "белую зарплату".

По результатам опроса, 36% опрошенных украинце всю зарплату или ее часть получали неофициально.

63,7% опрошенных в ходе социсследования респондентов работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора, на основании чего они получали только официальную заработную плату.

В то же время 16,4% работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора, но часть зарплаты они получали "в конвертах". Почти каждый пятый опрошенный и вовсе работал на основе "устной договоренности" без официального трудоустройства.

В рамках социсследования эксперты опросили 2017 человек по всей Украине, за исключением оккупированных российскими войсками территорий.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получать зарплаты даже после увольнения.

Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.

Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

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