Бывший муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк хотел свести счеты с жизнью, узнав о ее новом романе

В прошлом году стало известно, что знаменитая российская актриса проходит лечение от рака мозга. Ее родные предпочитают не делиться подробностями о ее состоянии, а сама она практически не выходит на связь.

Тем временем, бывшая жена российского актера Сергея Жигунова Вера Новикова в эфире передачи "Судьба человека" решила поделиться подробностями романа между актерами.

В свое время Заворотнюк и Жигунов оба изменили своим тогдашним супругам, а затем ушли из семей, чтобы быть вместе. В то время актриса была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым и воспитывала с ним двоих детей.

Когда измена вскрылась, Новикова и Стрюков сильно сблизились и позже между ними также вспыхнули чувства. Однако бывшая жена Жигунова призналась, что в свое время ее партнер тяжело пережил измену Заворотнюк.

«Он очень болезненно все переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой», - рассказала Новикова.

В то же время она считает, что Дмитрий мог рассказывать ей об этом из-за договоренности со СМИ.

«В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я, в свою очередь, тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам. Но нельзя же так...», - заявила женщина.

Она также призналась, что в тот период ей очень помогли ее дочери, которые окружили ее теплом и заботой.

Напомним, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

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