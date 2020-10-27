Українців вже активно готують до повернення до очного навчання

Так, київські школярі по завершенню канікул повернуться до очного навчання.

Про це вже попередила голова Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян, передає Інтерфакс.

За її словами, це відбудеться після 29 жовтня, а на дистанційному режимі навчання залишаться лише сім київських шкіл.

«У четвер ми повертаємося до освітнього процесу... у нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною. Ми передбачаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть тільки сім шкіл з четверга. Вчителі, які мають підтвердження захворювання вірусом, у нас 1,5% від загальної кількості співробітників», — попередила Фіданян батьків і школярів.

Підсумовуючи, вона додала, що формат повернення до освітнього процесу в різних навчальних закладах залежатиме від ситуації із захворюваністю.

У МОН, у свою чергу, заявили, що рішення про організацію роботи навчальних закладів після канікул, які закінчуються 30 жовтня, вирішуватимуть окремо залежно від епідемічної ситуації в регіоні, передає РБК.

У профільному відомстві також зазначили, що питання організації навчання школярів у тих школах, де будуть і далі працювати виборчі комісії, повинні вирішуватися керівниками цих закладів у кожному випадку окремо.

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За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, українцям введуть нові обмежувальні заходи за умови, якщо щодня фіксуватимуть 15 тисяч нових випадків зараження.

Він додав, названа цифра актуальна при рівномірному розподілі хворих на території України, в регіонах ситуація може відрізнятися.

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