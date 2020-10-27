Украинцев уже активно готовят к возвращению к очному обучению

Так, киевские школьники по завершению каникул вернутся к очному обучению.

Об этом уже предупредила глава департамента образования КГГА Елена Фиданян, передает Интерфакс.

По ее словам, это произойдет после 29 октября, а на дистанционном режиме обучения останутся лишь семь киевских школ.

«В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу… У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной. Мы предусматриваем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителя, которые имеют подтверждение заболевания вирусом, у нас 1,5% от общего количества сотрудников», — предупредила Фиданян родителей и школьников.

Подытоживая, она добавила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных учебных заведениях будет зависеть того от ситуации с заболеваемостью.

В МОН, в свою очередь, заявили, что решение об организации работы учебных заведений после каникул, которые заканчиваются 30 октября, будут решать отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, передает РБК.

В профильном ведомстве также отметили, что вопросы организации обучения школьников в тех школах, где будут и дальше работать избирательные комиссии, должны решаться руководителями этих заведений в каждом случае отдельно.

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