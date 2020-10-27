Українцям нагадали про штрафи, які застосовуються у сфері нерухомості

Про це інформує прес-служба ГУ ДПС в Одеській області.

Зокрема, ці штрафи можуть торкнутися ріелторів, які вчасно не відправили важливі документи в місцеві контролюючі органи.

Як попередили в податковій, ріелтори на сьогоднішній день зобов'язані направляти інформацію про укладені угоди про оренду нерухомості в контролюючий орган за місцем своєї реєстрації в терміни, які передбачені для подачі податкового розрахунку.

Ріелтори несуть відповідальність за ці порушення, і в противних випадках щодо них будуть застосовані фінансові санкції.

Якщо ріелтор порушив терміни подачі даних про укладені при його посередництві цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, то йому доведеться заплатити 680 грн за кожне таке порушення.

Ці ж порушення, вчинені фахівцями протягом року, тягнуть за собою штрафи в розмірі 1360 гривень за кожне.

Раніше ми повідомляли, українських водіїв попередили про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці.

Згідно правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм. відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

За керування машиною з рівнем протектора шин нижче дозволеного, передбачена грошова санкція в розмірі 340 грн.

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