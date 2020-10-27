Українцям нагадали про штрафи, які застосовуються у сфері нерухомості

Про це інформує прес-служба ГУ ДПС в Одеській області.

Зокрема, ці штрафи можуть торкнутися ріелторів, які вчасно не відправили важливі документи в місцеві контролюючі органи.

штраф

Як попередили в податковій, ріелтори на сьогоднішній день зобов'язані направляти інформацію про укладені угоди про оренду нерухомості в контролюючий орган за місцем своєї реєстрації в терміни, які передбачені для подачі податкового розрахунку.

Популярні новини зараз

Розповнілу Настю Каменських вилаяли за фото в сміливому бікіні: "Боки як буханки хліба"

"Бери валізи, квитки тобі купимо": Усика женуть геть з України, боксер різко відповів

Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото

Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "На численні прохання..."
Показати ще

Ріелтори несуть відповідальність за ці порушення, і в противних випадках щодо них будуть застосовані фінансові санкції.

Якщо ріелтор порушив терміни подачі даних про укладені при його посередництві цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, то йому доведеться заплатити 680 грн за кожне таке порушення.

Ці ж порушення, вчинені фахівцями протягом року, тягнуть за собою штрафи в розмірі 1360 гривень за кожне.

гроші гривня виплати пенсія

Раніше ми повідомляли, українських водіїв попередили про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці. 

Згідно правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм. відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік. 

За керування машиною з рівнем протектора шин нижче дозволеного, передбачена грошова санкція в розмірі 340 грн. 

Нагадаємо, що Новий штраф скоро введуть українцям, відкрутитися не вийде

Як повідомляла Politeka, Нові штрафи доб'ють українців: хто в зоні ризику і що зміниться з 1 січня

Також Politeka писала, що Жорсткі штрафи в день виборів, українцям озвучили суми і важливу вимогу