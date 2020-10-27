Цього тижня курс гривні отримає додаткову підтримку

Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів. Про це повідомив фінансовий аналітик Тарас Котович.

За словами фахівця, в результаті очікується отримання ще більшої кількості пропозицій валюти від експортерів, пише РБК. Збалансувати надлишок пропозиції здатне зниження продажі валюти тими, хто отримуватиме відшкодування ПДВ.

Котович повідомив, що через п'ять тижнів інтервенцій з продажу валюти, минулого тижня НБУ не брав участь у торгах на валютному ринку. Таким чином регулятор дозволив ринку балансуватися самостійно.

Як підкреслив експерт, минулого тижня курс гривні на міжбанківському ринку коливався і завершив тиждень на рівні 28,32 грн/долар, що лише на 0,1% міцніше попереднього тижня.

Нагадаємо, економіст Олег Соскін підкреслив, що влада нераціонально розпорядилася коштами з фонду по боротьбі з китайським вірусом і в підсумку це стало однією з причин падіння економіки України.

За його словами, для подорожчання долара вже склалися всі передумови і влада безсила в прийдешньому обвалі гривні.

Раніше повідомлялося, що аналітик Єгор Комов спрогнозував, що валюта може додати в ціні близько 20-30 копійок.

За словами аналітика, однією з основних причин подорожчання є нова хвиля пандемії китайського вірусу.

Також погіршити ситуацію з валютою може затримка голосування за бюджет на 2021 рік.

Раніше ми писали, що після місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня, курс може скакнути до 28,5 гривень, тому для продажу валюти зараз не найкращий час.

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