Оля Фреймут похвалилася своїм партнером по "Танцях з зірками" Іллею Падзіною, яким, у свою чергу, встигла зацікавитися Леся Нікітюк

У минулому випуску популярного танцювального шоу відома ведуча Леся Нікітюк приєдналася до пари Фреймут і Падзіни. У своєму Instagram Фреймут поділилася новим постом, в якому показала свого гарячого партнера.

"Шанель говорила, що найкращий аксесуар жінки - чоловік поруч. А як на мене - це зачіска. Команда стилю подарувала мені ось такий look на вечір. Тепер думаю підстригти волосся. Що порадите?",- написала ведуча.

На фото вона позує поруч з Падзіною в своєму образі для виступу. При цьому замість звичного довгого волосся її прикрашає стильне каре.

У свою чергу, Нікітюк також поділилася знімком з минулого ефіру "Танців". На ньому Падзіна стоїть по середині, а дві ведучі пристрасно притискаються до нього. При цьому Леся спокусливо відставила ніжку, засвітивши панчохи у високому розрізі своєї танцювальної сукні. Розріз Фреймут також дозволив їй продемонструвати підтягнуті ніжки, але виглядає вона при цьому явно не в своїй тарілці.

"Прям задоволений стоїть", - підписала фото Нікітюк, явно коментуючи реакцію Падзіни на двох красунь, які змагаються за його увагу.

Нагадавши, хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою: "Що за тигриця".

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