Старша дочка знаменитої актриси Ольги Сумської Тоня Паперна в черговий раз захопила публіку, показавши свою природну красу

30-річна актриса, яка вже давно живе і працює в Росії, на своїй сторінці в Instagram показала новий знімок, повідомляє Politeka.net.

На кадрі Тоня стоїть в чорній сукні з надто глибоким декольте, що дозволяє фанатам вдосталь насолодитися високим бюстом актриси. Правою рукою Паперна тримається за шию, її рот відкритий так, що добре видно бездоганні зуби зірки.

Судячи з геотегу, фотографія зроблена в знаменитому Луврі (Париж, Франція).

Однак, незважаючи на легковажний вигляд, у своєму пості дівчина торкнулася важливої теми – ставлення до мистецтва.

"Ну що ж . Поговоримо про живопис 🎨 А ви про що подумали? Так чим же відрізняються світові шедеври від плоских примітивних картинок .... Енергія, пані та панове. Тебе або чіпає, або ні. Я дуже чутлива по відношенню до живопису ( до людей ,звичайно ,теж ,але рідко) . Один раз, приїхавши в шикарний готель, Я навіть змушена була поміняти номер - так ось мене довела до сліз картина 😁 звучить дивно ,розумію ,але буває ось таке 🤪 тому варто серйозно ставиться до вибору картини в інтер'єрі . Адже це те, що буде дарувати вам емоцію кожен день і те, що буде заряджати вас певною енергією . Кожне мальовниче полотно несе в собі певний емоційний заряд, який вклав у неї художник . Так що будьте пильні і вибирайте картини з розумом)) наступний пост на тему « Баян в живописі» або «тільки не репродукція Густава Клімта»💓", - підписала знімок Антоніна.

Фанати в коментарях викупали знаменитість в захопленнях, попутно відповівши по суті питання.

"А якщо подарували і не подобається картина, викидати ж не можна!? З тебе можна ікони писати. Дуже природна без макіяжу! Обличчя як з картин 18 або 19 століття! Ми про інше подумали......😍 Мега-цікаву тему торкнулися. Навіть ваші очі не зуміли з пантелику збити. І, так, ви-то наділена виразно чарівною енергією красуня 👍 про Баян Красуня ❤️❤️❤️❤️", – написали вони.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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