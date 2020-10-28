Зараз ці знаменитості стрункі та впевнені в собі, але дуже цікаво, як змінилася б їх зовнішність, якби вони набрали вагу

Завдяки програмам в інтернеті стало можливо поглянути на знаменитостей з іншого боку, пише Politeka.net.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова навіть з набраною вагою не втратила своєї родзинки.

Співачка Ані Лорак набрана вага не личить, хоча її посмішка не може не підкорити.

Актриса Христина Асмус виглядає бездоганно, але на фото з набраною вагою її важко впізнати - інше обличчя.

Українська співачка Тіна Кароль вражає своєю яскравістю, а із зайвими кілограмами залишилася все такою ж чарівною.

Красуня Настя Каменських одного разу сильно набрала вагу, але зараз підтримує форму. Як виглядає зірка, якби не стежила за своїм здоров'ям, дивіться нижче:

Все-таки зірки по-своєму гарні навіть, якщо уявити їх не такими стрункими, як завжди.

Нагадаємо, Ольга Бузова показала фото, на якому зображена в рожевому костюмі на ковзанці. Короткий топ вбрання оголює її живіт.

"Ось така я сьогодні 💞 👸 🏻 💞 дуже інтенсивне було тренування", - написала блогерка.

Раніше ми писали, що Настя Каменських вирішила розповісти, як виглядати з ранку свіжою і відпочилою. За її словами, у неї є кілька власних секретів. Так, співачка зізналася, що лягає спати о 21:30, максимум о 22:00, коли виробляється гормон сну, який допомагає добре і молодо виглядати.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль була відображена на сцені під час виступу. Для свого номера Кароль вибрала вельми оригінальне чорне плаття, вартість якого за повідомленнями становить 50 тисяч гривень.

Нагадавши, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала "пожежу" на сходах:" несіть вогнегасник!".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються, на "Танцях з зірками «видали інтригу: "чекаю Даніка".

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі:"Тіна зверху, Юра знизу".