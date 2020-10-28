Сейчас эти знаменитости стройные и уверенные в себе, но очень интересно, как изменилась бы их внешность, если бы они набрали вес

Благодаря программам в интернете стало возможно взглянуть на знаменитостей с другой стороны, пишет Politeka.net.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова даже с набранным весом не потеряла своей изюминки.

Певица Ани Лорак набранный вес не идет, хотя ее улыбка не может не покорить.

Актриса Кристина Асмус выглядит безупречно, но на фото с набранным весом ее трудно узнать - другое лицо.

Украинская певица Тина Кароль впечатляет своей яркостью, а с лишними килограммами осталась все такой же обаятельной.

Красотка Настя Каменских однажды сильно набрала вес, но сейчас поддерживает форму. Как выглядит звезда, если бы не следила за своим здоровьем, смотрите ниже:

Все-таки звезды по-своему хороши даже, если представить их не такими стройными, как всегда.

Напомним, Ольга Бузова показала фото, на котором запечатлена в розовом костюме на катке. Короткий топ наряда обнажает ее живот.

«Вот такая я сегодня 💞👸🏻💞 Очень интенсивная была тренировка», - написала блогерша.

Ранее мы писали, что Настя Каменских решила рассказать, как выглядеть с утра свежей и отдохнувшей. По ее словам, у нее есть несколько собственных секретов. Так, певица призналась, что ложится спать в 21:30, максимум в 22:00, когда вырабатывается гормон сна, который помогает хорошо и молодо выглядеть.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль была запечатлена на сцене во время выступления. Для своего номера Кароль выбрала весьма оригинальное черное платье, стоимость которого по сообщениям составляет 50 тысяч гривен.

Напомним, шальная Тина Кароль потерлась сладкими местами и устроила "пожар" на лестнице: "Несите огнетушитель!".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся, на «Танцях з зірками» выдали интригу: «Жду Даника».

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу".