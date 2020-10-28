Знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, днями повідомила про своє "цікаве положення", зважилася на відверте фото

Як повідомляє Politeka.net, красуня сфотографувалася топлес. Нижню частину тіла Емілі закрили джинси, зате верхня була повністю оголена, лише свої округлі груди Ратаковскі прикрила розкішною квіткою.

Також знаменитість поділилася своїми переживаннями з приводу своєї вагітності.

"Я занадто смиренна, щоб мати якесь помилкове уявлення про контроль. Я повністю і беззаперечно безпорадна, коли справа доходить до майже все навколишнього мою вагітність: як моє тіло буде змінюватися, хто буде моя дитина. Але мене це напрочуд не турбує. Замість страху я відчуваю нове почуття спокою. Я вже вчуся у цієї людини всередині свого тіла. Я сповнена подиву", - підписала пост модель.

Нагадаємо, Емілі вже кілька років перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном бір-Макклардом. Одружилися вони після того, як зустрілися всього лише кілька тижнів.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі продовжує інтригувати образами в одній чорній білизні. Дівчина вражає публіку кожен раз, коли виходить у світ. Вся справа в тому, що вона виглядає не тільки дуже стрункою, але ще і дуже доглянутою. Емілі не любить макіяж і боїться зіпсувати волосся укладаннями, тому її часто можна помітити з розпущеним і злегка сплутаним волоссям.

Нагадаємо, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні