У листопаді постачальники газу підвищили тарифи для споживачів у середньому на чверть

Як повідомляє Politeka.net, на наступний місяць українські компанії встановили ціни на блакитне паливо від 6,33 до 8,96 гривень за кубометр. Мінімальна вартість порівняно з показниками жовтня підвищилася на 34,6%, а максимальна на 31,7%, пише агентство "УНІАН" за даними Асоціації постачальників енергоресурсів.

Середня ціна на газ для українців зросла на 24% тепер становить 7,16 гривні за кубічний метр. У жовтні тарифи на газ варіювалися від 4,7 до 6,8 гривень, а середня вартість була 5,77 гривні.

Регіональні компанії-постачальники, які обслуговують близько 60% населення України, вирішили продавати газ за цінами від 7,2 до 8,96 гривень за один кубометр, залежно від області. За підрахунками фахівців, мінімальна пропозиція в регіонах зросла на 34%, а максимальна - на 30%. При цьому найбільше грошей за поставку просить компанія "Запоріжгаз збут", в листопаді їх послуги подорожчають до 8,96 гривні за кубометр.

Раніше "Нафтогаз України" оголосив свою ціну на природний газ для споживачів у листопаді. Компанія вимагає 6,33 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки, якщо порівняти з жовтнем, вартість послуг збільшилася на 34,7%.

Приблизно з такою ж пропозицією на ринку виступають компанії MEGAWATT, "Теплобуд" і TAS Energy, які продаватимуть паливо за цінами від 6,5 до 6,8 гривні за кубометр.

Відзначимо, що з 1 серпня в Україні відкрили вільний ринок природного газу і впровадили нові правила, за якими громадяни можуть самі вибирати собі постачальників з найбільш вигідними умовами. Наприкінці вересня налічувалася 41 газопостачальна компанія, що надає свої послуги населенню.

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