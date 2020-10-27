Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова дуже любить бути на слуху і тому любить епатувати публіку своїми шаленими витівками

Ось і сьогодні знаменитість виклала в соцмережі нові знімки, на яких показала прем'єру вистави "Балерина в Задзеркаллі", в якому вона взяла участь.

"Дорогі мої, від щирого серця я хочу подякувати всім моїм глядачам, хто прийняв моє запрошення на прем'єру вистави "Балерина в Задзеркаллі" 🩰 🌺 Я всіх запросила за традицією безкоштовно і щиро рада була всіх бачити!🙏 Спасибі вам за ваше терпіння і очікування у величезній черзі (через вимушені в сьогоднішній час перевірок)...бажаючих потрапити і в партер і в віп. Вірю затримка початку вистави не сильно затьмарила враження від нього..🙏 Від усього серодіагностики спасибі тим, хто знайшов можливим подарувати мені квіти!🙏 🌺 Я так їх люблю!!!🙏 Я все до Єдиного квіточки привезла додому і будинок перетворився в оранжерею радості, краси і теплих спогадів.🙏 🩰 🌺 Для мене квіти мають незвичайну цінність!🙏 🌺 У них-ваша любов! Я знаю ціну квітам..🙈 😔 Не у всіх є можливості їх купувати.. Але я вдячна кожному глядачеві, хто прийшов 😊 за ваші овації і тепло ваших душ. Це для мене безцінне!🙏 Я дуже хвилювалася.. Адже я 7 місяців не виходила на сцену з великим проектом..🙈 Цей день прем'єри залишиться в моїй пам'яті дуже радісним і світлим! Вірю, що і у вашій.🙏 Це був мій Вам подарунок від чистого серця❤️ Гортніть😉 🌺", – написала Волочкова.

За 25 хвилин фоловери переглянули фотографії більше тисячі разів, але свої коментарі залишити під ним не змогли – Волочкова традиційно закрила до них доступ. Балерина дуже не любить, коли її критикують численні хейтери.

Раніше Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про репетицію. На фото Волочкова показала себе на балконі. Волосся у Анастасії були зібрані в хвіст, а образ балерина доповнила макіяжем. На руці можна побачити у зірки перстень. Артистка показувала не тільки свою зовнішність, але і хвалилася букетом троянд, який можна помітити в кадрі. Фото вийшло осіннім і домашнім, навіть незвичним, адже Волочкова не демонструвала черговий шпагат.

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