Пенсійний фонд України станом на п'ятницю, 23 жовтня завершив фінансування жовтневих пенсій

Як інформує Politeka з посиланням на повідомлення відомства в Facebook, всього на пенсійні виплати було спрямовано 4 мільярди гривень.

У підсумку, відзвітували у Фонді, фінансування жовтневих пенсій забезпечено на загальну суму 39,3 млрд гривень.

Раніше ми писали, що будь-який українець може скористатися системою автоматичного призначення пенсії не виходячи з дому. Офіційне видання ПФУ" Пенсійний кур'єр " розповіло про правила оформлення в групі Facebook.

Система діє з липня поточного року і доступна всім українцям. Громадянин може в будь-який момент зареєструватися, щоб після досягнення віку виходу йому автоматично призначили і почали виплачувати пенсію.

Раніше Пенсійний фонд повідомив про виділення чотирьох мільярдів гривень, які виплачують згідно з графіком. Всього з початку жовтня на пенсії 39,3 мільярда гривень.

Український уряд наступного року має намір переглядати пенсії кілька разів, це відбудеться вже скоро. Так, перше підвищення буде вже першого січня. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000, пенсія збільшиться з 2100 до 2400 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів віком від 65 років, у яких стаж роботи 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

У березні наступного року буде проведена індексація виплат, що передбачає підвищення виплат на 11%.

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Як повідомляла Politeka, термінове повідомлення ПФУ: що відбувається з грошима на пенсії українців і коли чекати виплат.

Також Politeka писала, що відправляти на пенсію українців будуть по-новому: "доведеться заплатити більше 30 тисяч гривень за...".