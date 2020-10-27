Пенсионный фонд Украины по состоянию на пятницу, 23 октября завершил финансирование октябрьских пенсий

Как информирует Politeka со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook, всего на пенсионные выплаты было направлено 4 миллиарда гривен.

В итоге, отчитались в Фонде, финансирование октябрьских пенсий обеспечено на общую сумму 39,3 млрд гривен.

Ранее мы писали, что любой украинец может воспользоваться системой автоматического назначения пенсии не выходя из дома. Официальное издание ПФУ "Пенсионный курьер" рассказало о правилах оформления в группе Facebook.

Система действует с июля текущего года и доступна всем украинцам. Гражданин может в любой момент зарегистрироваться, чтобы по достижении возраста выхода ему автоматически назначили и начали выплачивать пенсию.

Ранее Пенсионный фонд сообщил о выделении четырех миллиардов гривен, которые выплачивают согласно графику. Всего с начала октября на пенсии 39,3 миллиарда гривен.

Украинское правительство в следующем году намерено пересматривать пенсии несколько раз, это произойдет уже скоро. Так, первое повышение будет уже первого января. В связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000, пенсия увеличится с 2100 до 2400 гривен. Это будет касаться пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых стаж работы 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

В марте следующего года будет проведена индексация выплат, что предусматривает повышение выплат на 11%.

Напомним, на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация с 1 марта

Как сообщала Politeka, срочное сообщение ПФУ: что происходит с деньгами на пенсии украинцев и когда ждать выплат.

Также Politeka писала, что отправлять на пенсию украинцев будут по-новому: "Придется заплатить больше 30 тысяч гривен за...".