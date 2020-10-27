Українцям пояснили, зараховується навчання у вищих навчальних закладах до трудового стажу

У Пенсійному фонді України розкрили інформацію, яка цікавить багатьох жителів нашої країни. Як виявилося, документально підтверджене навчання на очній формі до 1 січня 2004 року (незалежно від рівня акредитації вузу) зараховується до страхового стажу для отримання пенсії.

Згідно із Законом" про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " говориться, що страховий стаж - це період, коли людина відносилася до застрахованих і за який щомісяця заплачені внески в розмірі не менше мінімального.

До ПФУ вираховують страховий стаж з початку 2004 року, дотримуючись інформації, взятої з системи персоніфікованого обліку внесків. А до зазначеного року-на підставі документів та порядків, що діяли до набрання чинності вказаним вище Законом.

У пункті " д" ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення" зазначається, що у робочий стаж йдуть роки навчання в середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, вузах, на курсах з підвищення кваліфікації та підготовки персоналу, в докторантурі та аспірантурі.

Щоб підтвердити сое навчання, потрібно надати дипломи, свідоцтва, посвідчення, довідки та інші документи.

Нагадаємо, щоб почати отримувати пенсію в 60 років, в 2021 році потрібен буде обов'язковий страховий стаж - 28 років (в поточному році - 27 років). У 2028-ця вимога складе вже 35 років.

Відзначимо, що страховий стаж можна купити. В Україні " продається "до п'яти років стажу - чим більше" берете", тим більше знижка.

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