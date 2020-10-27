Нові карантинні обмеження в Україні можуть ввести в тому випадку, якщо в добу будуть виявлятися не менше 15 тисяч нових випадків китайського вірусу

Як інформує Politeka, посилаючись на Інтерфакс-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Цифра є - 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани. У нас є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу", – сказав він.

За словами чиновника, названа цифра актуальна при рівномірному розподілі хворих на території України, в регіонах ситуація може відрізнятися.

"Цифра прорахована, ми її не публікуємо, так як чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції і підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися", - додав Ляшко.

Через карантин і поділ на зони в цьому опалювальному сезоні відбулися зміни з призначенням субсидій. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Чиновник відповів, Хто може розраховувати на субсидію.

"Понад 2,5 млн домогосподарств є в системі отримання житлових субсидій. Було прийнято рішення про те, що всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон її продовжать автоматично", - заявив заступник міністра.

За час карантину рівень добробуту українців різко знизився-на 9% в доларовому вираженні в першому півріччі. Про це йдеться в доповіді швейцарського банку Credit Suisse, представленої в жовтні.

Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.

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